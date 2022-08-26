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The New York Times

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путін навряд чи найближчим часом віддасть наказ про масову мобілізацію - ISW

Київ • УНН

 • 202183 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), російський диктатор володимир путін "все ще намагається уникнути оголошення загальної мобілізації, про що свідчить досить скромне збільшення чисельності зс рф згідно з підписаним ним указом", передає УНН.

путін навряд чи найближчим часом віддасть наказ про масову мобілізацію - ISW

Деталі

Аналітики зазначають, що російському командуванню навряд вдасться створити достатньо сил, щоб досягнути кінцевої кількості у понад 1 млн 500 тисяч солдатів – всупереч указу путіна.

"Історично зс рф не досягли поставлених цілей за кількісною чисельністю. Наприклад, у 2022 році до повномасштабного вторгнення у лавах зс нараховувалось близько 850 тисяч військовослужбовців, що значно менше номінальної кінцевої чисельності у понад 1 млн людей", - наголошують експерти.

Понад те, рф зіштовхнеться з проблемами на шляху швидкого додавання великої кількості нових солдатів: "Навчальні спроможності росії, імовірно, знизилися з 24 лютого, оскільки кремль скерував навчальні підрозділи для участі у бойових діях. І ці навчальні підрозділи, як повідомлялося, зазнали втрат".

Водночас аналітики додають, що росія може використати осінній призов у жовтні 2022 року (зокрема на окупованих територіях в Україні), щоб залучити близько 130 тисяч осіб на заміну втратам.

"Збільшення бойової потуги росії у всякому разі буде не дуже великим", - кажуть в ISW.

Нагадаємо

Російський диктатор володимир путін збільшив штатну чисельність російської армії на 137 тисяч осіб.

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