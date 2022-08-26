путін навряд чи найближчим часом віддасть наказ про масову мобілізацію - ISW

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Аналітики зазначають, що російському командуванню навряд вдасться створити достатньо сил, щоб досягнути кінцевої кількості у понад 1 млн 500 тисяч солдатів – всупереч указу путіна.

"Історично зс рф не досягли поставлених цілей за кількісною чисельністю. Наприклад, у 2022 році до повномасштабного вторгнення у лавах зс нараховувалось близько 850 тисяч військовослужбовців, що значно менше номінальної кінцевої чисельності у понад 1 млн людей", - наголошують експерти.

Понад те, рф зіштовхнеться з проблемами на шляху швидкого додавання великої кількості нових солдатів: "Навчальні спроможності росії, імовірно, знизилися з 24 лютого, оскільки кремль скерував навчальні підрозділи для участі у бойових діях. І ці навчальні підрозділи, як повідомлялося, зазнали втрат".

Водночас аналітики додають, що росія може використати осінній призов у жовтні 2022 року (зокрема на окупованих територіях в Україні), щоб залучити близько 130 тисяч осіб на заміну втратам.

"Збільшення бойової потуги росії у всякому разі буде не дуже великим", - кажуть в ISW.

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Російський диктатор володимир путін збільшив штатну чисельність російської армії на 137 тисяч осіб.