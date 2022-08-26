путин вряд ли в ближайшее время отдаст приказ о массовой мобилизации - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), российский диктатор владимир путин "все еще пытается избежать объявления общей мобилизации, о чем свидетельствует достаточно скромное увеличение численности вс рф согласно подписанному им указу", передает УНН.
Детали
Аналитики отмечают, что российскому командованию вряд ли удастся создать достаточно сил, чтобы достичь конечного количества более 1 млн 500 тысяч солдат – вопреки указу путина.
"Исторически вс рф не достигли поставленных целей по количественной численности. Например, в 2022 году до полномасштабного вторжения в рядах вс насчитывалось около 850 тысяч военнослужащих, что значительно меньше номинальной конечной численности более чем в 1 млн человек", - отмечают эксперты.
Более того, рф столкнется с проблемами на пути быстрого добавления большого количества новых солдат: "Учебные способности россии, вероятно, снизились с 24 февраля, поскольку кремль направил учебные подразделения для участия в боевых действиях. И эти учебные подразделения, как сообщалось, понесли потери".
В то же время, аналитики добавляют, что россия может использовать осенний призыв в октябре 2022 года (в частности на оккупированных территориях в Украине), чтобы привлечь около 130 тысяч человек на замену потерям.
"Увеличение боевой мощи россии во всяком случае будет не очень большим", – говорят в ISW.
Напомним
Российский диктатор владимир путин увеличил штатную численность российской армии на 137 тысяч человек.