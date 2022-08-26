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путин вряд ли в ближайшее время отдаст приказ о массовой мобилизации - ISW

Киев • УНН

 • 202183 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), российский диктатор владимир путин "все еще пытается избежать объявления общей мобилизации, о чем свидетельствует достаточно скромное увеличение численности вс рф согласно подписанному им указу", передает УНН.

путин вряд ли в ближайшее время отдаст приказ о массовой мобилизации - ISW

Детали

Аналитики отмечают, что российскому командованию вряд ли удастся создать достаточно сил, чтобы достичь конечного количества более 1 млн 500 тысяч солдат – вопреки указу путина.

"Исторически вс рф не достигли поставленных целей по количественной численности. Например, в 2022 году до полномасштабного вторжения в рядах вс насчитывалось около 850 тысяч военнослужащих, что значительно меньше номинальной конечной численности более чем в 1 млн человек", - отмечают эксперты.

Более того, рф столкнется с проблемами на пути быстрого добавления большого количества новых солдат: "Учебные способности россии, вероятно, снизились с 24 февраля, поскольку кремль направил учебные подразделения для участия в боевых действиях. И эти учебные подразделения, как сообщалось, понесли потери".

В то же время, аналитики добавляют, что россия может использовать осенний призыв в октябре 2022 года (в частности на оккупированных территориях в Украине), чтобы привлечь около 130 тысяч человек на замену потерям.

"Увеличение боевой мощи россии во всяком случае будет не очень большим", – говорят в ISW.

Напомним

Российский диктатор владимир путин увеличил штатную численность российской армии на 137 тысяч человек.

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