Путін на саміті дав Трампу пораду щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Сполучені Штати Америки могли би більш рішуче наполягати на реалізації Києвом мінських домовленостей. Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час прес-конференції за підсумками саміту з президентом США Дональдом Трампом у Гельсінкі, передає УНН.
“Під час обговорення внутрішньоукраїнської кризи звернули увагу на важливість добросовісної реалізації мінських домовленостей. США могли би більш рішуче наполягати на цьому і налаштовувати українське керівництво на цю роботу”, — сказав Путін.
Як повідомляв УНН, 16 липня в Гельсінкі Д.Трамп і В.Путін провели переговори віч-на-віч. Приватні перемовини лідерів двох держав тривали більше двох годин замість запланованих півтори.
Нагадаємо, Д.Трамп назвав свою зустріч з російським лідером Володимиром Путіним в Гельсінкі віч-на-віч “дуже гарним початком”.