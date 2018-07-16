Путин на саммите дал Трампу совет по Украине

"При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. США могли бы более решительно настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу", - сказал Путин.

Как сообщал УНН, 16 июля в Хельсинки Д.Трамп и В.Путин провели переговоры тет-а-тет. Частные переговоры лидеров двух государств продолжались более двух часов вместо запланированных полутора.

Напомним, Д.Трамп назвал свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки лицом к лицу "очень хорошим началом".