Путин на саммите дал Трампу совет по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Соединенные Штаты Америки могли бы более решительно настаивать на реализации Киевом минских договоренностей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, передает УНН.
"При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. США могли бы более решительно настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу", - сказал Путин.
Как сообщал УНН, 16 июля в Хельсинки Д.Трамп и В.Путин провели переговоры тет-а-тет. Частные переговоры лидеров двух государств продолжались более двух часов вместо запланированных полутора.
Напомним, Д.Трамп назвал свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки лицом к лицу "очень хорошим началом".