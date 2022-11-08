путін може взяти участь у саміті G20 віртуально - президент Індонезії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент Індонезії та організатор саміту G20 Джоко Відодо не відкидає можливості, що російський диктатор володимир путін також може відвідати зустріч, "якщо буде можливість". Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Як заявив президент Індонезії, путін може приєднатися до зустрічі віртуально.
За словами Відодо, путін під час телефонної розмови минулого тижня не виключив участі у саміті на Балі і, якщо можливо, приєднається до нього.
"Але якщо ні… можливо, він попросить зробити це віртуально", — додав господар саміту.
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Прес-секретар Президента України Сергій Никифоров заявив, що Зеленський візьме участь у саміті G20, який відбудеться на Балі в Індонезії.
Зазначимо, що прес-секретар путіна дмитро пєсков повідомив, що рішення про поїздку російського президента на саміт G20 буде прийнято цього тижня.
Раніше Зеленський поставив ультиматум, що якщо владимир путін братиме участь у саміті G20, то України там не буде.