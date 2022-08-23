путін має шанс зберегти Кримський міст: у РНБО розповіли нюанси
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. російський диктатор володимир путін може зберегти Кримський міст, який був побудований у місті Керч, від знищення, якщо з півострова будуть виведені всі російські військовослужбовці. Про це наголосив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю польському виданню Wyborcza, інформує УНН.
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«Звичайно, я вже говорив про це в березні. Кримський міст - це військовий об’єкт, через який перекидають підкріплення для військ агресора. Тому цей об’єкт підлягає знищенню. У цьому немає нічого надзвичайного. Але у путіна є шанс зберегти цей об'єкт, якщо він виведе війська з Криму через цей міст. Їм просто треба звідти піти, інакше ми їх відправимо геть. У нас немає іншого виходу», - заявив він.
Доповнення
Радник глави Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів зазначив, що доля Кримського мосту вже вирішена. Він обов'язково буде зруйнований – це лише питання часу.
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст - основні ворота для постачання російської армії в окупованому Криму, і що такі об'єкти мають бути знищені.
Олексій Арестович в ефірі з російським правозахисником Марком Фейгіним заявив, що на Кримський міст не поширюється дана західним партнерам обіцянка України "не бити з західного озброєння по росії".