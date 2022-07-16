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Кримський міст стане об'єктом українських атак, "щойно з'явиться технічна можливість", - Арестович

Кримський міст стане об'єктом українських атак, "щойно з'явиться технічна можливість", - Арестович

Київ • УНН

 • 313163 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі з російським правозахисником Марком Фейгіним заявив, що на Кримський міст не поширюється дана західним партнерам обіцянка України "не бити з західного озброєння по Росії", передає УНН.

Цитата

"Не бити по Російській Федерації? Так не будемо бити. У нас цілей на території України вистачає. Кримський міст першою частиною проходить територіальними водами України. Це наша територія", – сказав Арестович.

Він також сказав, що з Кримським мостом "можуть трапитися всілякі неприємності".

"Це незаконна споруда, побудована в територіальних водах України. "Вишки Бойка" були незаконно захоплені... Що з ними сталося? На Кримський міст чекає та ж доля", – попередив радник голови президентського офісу.

Нагадаємо

Протиповітряна оборона України отримає дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

Українські Національні Новини

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