Кримський міст стане об'єктом українських атак, "щойно з'явиться технічна можливість", - Арестович

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"Не бити по Російській Федерації? Так не будемо бити. У нас цілей на території України вистачає. Кримський міст першою частиною проходить територіальними водами України. Це наша територія", – сказав Арестович.

Він також сказав, що з Кримським мостом "можуть трапитися всілякі неприємності".

"Це незаконна споруда, побудована в територіальних водах України. "Вишки Бойка" були незаконно захоплені... Що з ними сталося? На Кримський міст чекає та ж доля", – попередив радник голови президентського офісу.

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