Кримський міст стане об'єктом українських атак, "щойно з'явиться технічна можливість", - Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі з російським правозахисником Марком Фейгіним заявив, що на Кримський міст не поширюється дана західним партнерам обіцянка України "не бити з західного озброєння по Росії", передає УНН.
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"Не бити по Російській Федерації? Так не будемо бити. У нас цілей на території України вистачає. Кримський міст першою частиною проходить територіальними водами України. Це наша територія", – сказав Арестович.
Він також сказав, що з Кримським мостом "можуть трапитися всілякі неприємності".
"Це незаконна споруда, побудована в територіальних водах України. "Вишки Бойка" були незаконно захоплені... Що з ними сталося? На Кримський міст чекає та ж доля", – попередив радник голови президентського офісу.
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