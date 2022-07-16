Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность", - Арестович

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным заявил, что на Крымский мост не распространяется данное западным партнерам обещание Украины "не бить из западного вооружения по России", передает УНН.

Цитата

"Не бить по Российской Федерации? Так не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает. Крымский мост первой частью проходит по территориальным водам Украины. Это наша территория", – сказал Арестович.

Он также сказал, что с Крымским мостом "могут случиться всевозможные неприятности".

"Это незаконное сооружение, построенное в территориальных водах Украины. "Вышки Бойко" были незаконно захвачены... Что с ними произошло? Крымский мост ждет та же участь", – предупредил советник главы президентского офиса.

Напомним

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