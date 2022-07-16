Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность", - Арестович
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным заявил, что на Крымский мост не распространяется данное западным партнерам обещание Украины "не бить из западного вооружения по России", передает УНН.
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"Не бить по Российской Федерации? Так не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает. Крымский мост первой частью проходит по территориальным водам Украины. Это наша территория", – сказал Арестович.
Он также сказал, что с Крымским мостом "могут случиться всевозможные неприятности".
"Это незаконное сооружение, построенное в территориальных водах Украины. "Вышки Бойко" были незаконно захвачены... Что с ними произошло? Крымский мост ждет та же участь", – предупредил советник главы президентского офиса.
Напомним
Противовоздушная оборона Украины получит две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS.