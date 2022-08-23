путин имеет шанс сохранить Крымский мост: в СНБО рассказали нюансы

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«Конечно, я уже говорил об этом в марте. Крымский мост – это военный объект, через который перебрасывают подкрепление для войск агрессора. Поэтому этот объект подлежит уничтожению. В этом нет ничего удивительного. Но у путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма через этот мост. Им просто нужно оттуда уйти, иначе мы их отправим вон. У нас нет другого выхода», – заявил он.

Дополнение

Советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусов отметил, что судьба Крымского моста уже решена. Он обязательно будет разрушен – это только вопрос времени.



Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост – основные ворота для снабжения русской армии в оккупированном Крыму, и что такие объекты должны быть уничтожены.

Алексей Арестович в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным заявил, что на Крымский мост не распространяется данное западным партнерам обещание Украины "не бить из западного вооружения по россии".