"Такі об'єкти мають бути знищені": Подоляк про Кримський міст
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст - основні ворота для постачання російської армії в окупованому Криму, і що такі об'єкти мають бути знищені. Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian, передає УНН.
Видання зазначає, що Подоляк "дав зрозуміти", що "Україна розглядає Кримський міст, що сполучає окупований півострів із материковою частиною росії, як законну військову мету".
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"Це незаконне будівництво та основні ворота для постачання російської армії у Криму. Такі об'єкти мають бути знищені", - сказав Подоляк.
Доповнення
Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявляв, що на Кримський міст не поширюється дана західним партнерам обіцянка України "не бити із західного озброєння росією". І що він стане об'єктом українських атак, щойно з'явиться технічна можливість.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що українські військові мають вирішити, чи є здатність знищити Кримський міст.