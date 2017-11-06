Пустовий допоміг БК "Обрадойро" здобути п'яту перемогу в чемпіонаті Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Центровий збірної України Артем Пустовий допоміг "Обрадойро" виграти черговий поєдинок в чемпіонаті Іспанії з баскетболу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
В рамках баталії 7-го туру іспанської першості клуб українця в гостях обіграв "Мурсію" 60:62.
За 25 хвилин наш баскетболіст набрав 8 очок (3/6 двоочкових, 2/4 штрафних), 9 підбирань і 2 блок-шоти.
Серед інших результатів туру відзначимо перемогу "Валенсії" над "Сан-Пабло Бургос" 87:78, "Барселони" над "Більбао" 104:83 та "Реалу" над "Тенеріфе" 84:74.
Примітно, що Пустовий залишався лідером чемпіонату Іспанії за блок-шотами – 19 в 7-ми матчах.
Варто відзначити, що в турнірній таблиці "Обрадойро" займає 5-те місце із 18 з 5 виграшами при 2-х негативних результатах.