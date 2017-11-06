Пустовой помог БК "Обрадойро" получить пятую победу в чемпионате Испании

В рамках баталии 7-го тура испанского первенства клуб украинец в гостях обыграл "Мурсию" 60:62.

За 25 минут наш баскетболист набрал 8 очков (3/6 двухочковых, 2/4 штрафных), 9 подборов и 2 блок-шота.

Среди других результатов тура отметим победу "Валенсии" над "Сан-Пабло Бургос" 87:78, "Барселоны" над "Бильбао" 104: 83 и "Реала" над "Тенерифе" 84:74.

Примечательно, что Пустовой оставался лидером чемпионата Испании по блок-шотами - 19 в 7-ми матчах.

Стоит отметить, что в турнирной таблице "Обрадойро" занимает 5-е место из 18 с 5 выигрышами при 2-х отрицательных результатах.