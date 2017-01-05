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Пункти тимчасового обігріву населення підготували до різдвяних морозів у Кропивницькому

Пункти тимчасового обігріву населення підготували до різдвяних морозів у Кропивницькому

Київ • УНН

 • 6992 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Усі пункти тимчасового обігріву населення у Кропивницькому перебувають у режимі чергування та готовності надати допомогу мешканцям міста, які можуть постраждати від переохолодження. Про це поінформувала прес-службі міської ради, повідомляє УНН.

“На Різдво за гідрометеопрогнозом очікується значне погіршення погодних умов. Температура повітря може понизитися до −20°С, тож треба бути обережним із вживанням спиртних напоїв і уникати довгих прогулянок містом. У разі, якщо хтось відчуватиме себе зле, необхідно негайно звертатися до найближчого пункту обігріву. Враховуючи, що вони розміщені у всіх закладах охорони здоров’я і ЖЕО, зробити це буде не важко у будь-якому мікрорайоні міста”, — повідомили у міськраді.

Також в прес-службі додали, що всього на території Кропивницького діють 15 таких пунктів. Тут підготовлені спеціалісти зможуть оперативно визначити рівень необхідної допомоги, викликати карету швидкої допомоги. На всіх пунктах є необхідний запас чаю, варення, цукру, разового посуду.

Навіть за відсутності низьких температур, мешканці міста зверталися на пункти обігріву з проханням пустити погрітися. Так у Центральній міській лікарні, що на Фортечних валах з початку року відігрівалися шестеро людей.

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