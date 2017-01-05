Пункты временного обогрева населения подготовили к рождественским морозам в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 января. УНН. Все пункты временного обогрева населения в Кропивницком находятся в режиме дежурства и готовности оказать помощь жителям города, которые могут пострадать от переохлаждения. Об этом сообщила пресс-служба городского совета, сообщает УНН.
"На Рождество за гидрометеопрогнозом ожидается значительное ухудшение погодных условий. Температура воздуха может понизиться до -20 ° С, поэтому необходимо быть осторожными с употреблением спиртных напитков и избегать долгих прогулок по городу. В случае, если кто-то будет чувствовать себя плохо, необходимо немедленно обращаться в ближайший пункт обогрева. Учитывая, что они находятся во всех учреждениях здравоохранения и ЖЭО, сделать это будет не трудно в любом микрорайоне города ", - сообщили в горсовете.
Также в пресс-службе добавили, что всего на территории Кропивницкого действуют 15 таких пунктов. Здесь подготовленные специалисты смогут оперативно определить уровень необходимой помощи, вызвать карету скорой помощи. На всех пунктах имеется необходимый запас чая, варенья, сахара, разовой посуды.
Даже при отсутствии низких температур, жители города обращались в пункты обогрева с просьбой пустить погреться. Так в Центральной городской больницы, что на Крепостных валах с начала года отогревались шесть человек.