Пункти пропуску “Косино” та “Дзвінкове” на кордоні з Угорщиною відновили роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні пропуск осіб та транспортних засобів в пунктах пропуску “Косино” та “Дзвінкове”, що на кордоні з Угорщиною, повністю відновлено. Про це УНН повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону.
"Пропуск осіб та транспортних засобів повністю відновлено", - йдеться у повідомленні прикордонників.
Нагадаємо, 31 березня два пункти пропуску на українсько-угорському кордоні "Косино" та "Дзвінкове" призупинили пропуск транспортних засобів через технічні проблеми.
Нагадаємо, консульські установи посилено охоронятимуть на Закарпатті.