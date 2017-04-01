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Пункти пропуску “Косино” та “Дзвінкове” на кордоні з Угорщиною відновили роботу

Київ • УНН

 • 26574 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні пропуск осіб та транспортних засобів в пунктах пропуску “Косино” та “Дзвінкове”, що на кордоні з Угорщиною, повністю відновлено. Про це УНН повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону.

"Пропуск осіб та транспортних засобів повністю відновлено", - йдеться у повідомленні прикордонників.

Нагадаємо, 31 березня два пункти пропуску на українсько-угорському кордоні "Косино" та "Дзвінкове" призупинили пропуск транспортних засобів через технічні проблеми.

Нагадаємо, консульські установи посилено охоронятимуть на Закарпатті.

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