Пункты пропуска "Косино" и "Дзвонковое" на границе с Венгрией возобновили работу

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сегодня пропуск лиц и транспортных средств в пунктах пропуска "Косино" и "Дзвонковое" на границе с Венгрией, полностью восстановлено. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.