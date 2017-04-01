Пункты пропуска "Косино" и "Дзвонковое" на границе с Венгрией возобновили работу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сегодня пропуск лиц и транспортных средств в пунктах пропуска "Косино" и "Дзвонковое" на границе с Венгрией, полностью восстановлено. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.
"Пропуск лиц и транспортных средств полностью восстановлен", - говорится в сообщении пограничников.
Напомним, 31 марта два пункта пропуска на украинском-венгерской границе "Косино" и "Дзвонковое" приостановили пропуск транспортных средств и-за технических проблем.
Напомним, консульские учреждения будут усиленно охранять на Закарпатье.