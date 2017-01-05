Пункти обігріву розгортають в Херсоні

У місті розгорнуто мобільні пункти обігріву за адресами: вул.Вишнева (Блюхера), 12 та просп.Св.Кирила та Мефодія (Димитрова), 16А. Людей, які звертатимуться до цих пунктів, забезпечуватимуть гарячими обідами.

Також, за інформацією від прес-служби Херсонської облдержадміністрації, у період різкого зниження температури та з метою недопущення переохолодження людей розгорнуто пункти обігріву в області. У Олешківському районі в пунктах обігріву безкоштовно кожен може випити гарячого чаю і зігрітися.

Адреси та місця розташування пунктів обігріву, за якими можна звертатися:

-Мобільний пересувний намет МНС, будівля РС ГУДСНС, вул. Куліша, 6;

-Червоний Хрест, Житлоселище, 10А;

-Олешківський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Олешківської районної ради, вул.Центральна (Пролетарська), 34;

– смт Нова Маячка (відділення стаціонарного догляду для постійного проживання) вул. Пирогова, 63.

На території району при кожній сільській (селищный) раді функціонує пункт обігріву, також всі релігійні конфесії згодилися відкрити пункти обігріву та громадські організації району.

Нагадаємо, 6, 7, 8 січня 2017 року у зв'язку з переміщенням активного південного циклону на Херсонщині очікуються сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, сильні хуртовини, на дорогах ожеледиця, снігові замети, снігові накати, а також різке зниження температури повітря.