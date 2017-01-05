Пункты обогрева разворачивают в Херсоне
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 5 января. УНН. В Херсоне в связи с прогнозом ухудшения погодных условий разворачиваются пункты обогрева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу горсовета.
В городе развернуты мобильные пункты обогрева по адресу: ул.Вишневая (Блюхера), 12 и просп. Св. Кирилла и Мефодия (Димитрова), 16А. Людей, которые будут обращаться в эти пункты, будут обеспечивать горячими обедами.
Также, по информации от пресс-службы Херсонской облгосадминистрации, в период резкого снижения температуры и с целью недопущения переохлаждения людей развернуты пункты обогрева в области. В Олешковском районе в пунктах обогрева бесплатно каждый может выпить горячего чая и согреться.
Адреса и места расположения пунктов обогрева, по которым можно обращаться:
-Мобильный Передвижной шатер МЧС, здание РС ГУГосЧС, ул. Кулиша, 6;
Красный Крест, Жилпоселок, 10А;
-Олешкивський Районный территориальный центр социального обслуживания (предоставление социальных услуг) Олешковского районного совета, ул.Центральная (Пролетарская), 34;
- Пгт Новая Маячка (отделение стационарного ухода для постоянного проживания) ул. Пирогова, 63.
На территории района при каждом сельском (селищном) совете работает пункт обогрева, а также все религиозные конфессии согласились открыть пункты обогрева и общественные организации района.
Напомним, 6, 7, 8 января 2017 года в связи с перемещением активного южного циклона в Херсонской области ожидаются сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, сильные метели, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежные накаты, а также резкое снижение температуры воздуха.