"Пункти незламності" в Україні працюватимуть за єдиними стандартами: про що мова
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сьогодні на засіданні Уряду затвердили порядок організації "Пунктів незламності" та роботи. Про це повідомляє представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
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За словами Мельничука, пункти функціонуватимуть цілодобово. Кожен мусить бути забезпечений генератором, автономним опаленням, інтернетом, зв'язком, водою, засобами гігієни тощо.
Українці отримають доступ до однакового набору послуг. Це задовольнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури.
Наразі вже функціонує понад 5 тисяч "Пунктів незламності".
"Працюємо, щоб їхня кількість збільшилась утричі", - резюмував Мельничук.
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