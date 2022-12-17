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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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"Пункти незламності" в Україні працюватимуть за єдиними стандартами: про що мова

"Пункти незламності" в Україні працюватимуть за єдиними стандартами: про що мова

Київ • УНН

 • 608938 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сьогодні на засіданні Уряду затвердили порядок організації "Пунктів незламності" та роботи. Про це повідомляє представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Деталі

За словами Мельничука, пункти функціонуватимуть цілодобово. Кожен мусить бути забезпечений генератором, автономним опаленням, інтернетом, зв'язком, водою, засобами гігієни тощо.

Українці отримають доступ до однакового набору послуг. Це задовольнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури.

Наразі вже функціонує понад 5 тисяч "Пунктів незламності".

"Працюємо, щоб їхня кількість збільшилась утричі", - резюмував Мельничук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні запустили бот-помічник для пошуку "Пунктів Незламності"

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