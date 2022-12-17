"Пункты несокрушимости" в Украине будут работать по единым стандартам: о чем речь
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сегодня на заседании правительства утвердили порядок "Пунктов несокрушимости" организации и работы. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Мельничука, пункты будут функционировать круглосуточно. Каждый должен быть снабжен генератором, автономным отоплением, интернетом, связью, водой, средствами гигиены и т.д.
Украинцы получат доступ к одинаковому набору услуг. Это удовлетворит критические потребности людей при восстановлении поврежденной врагом инфраструктуры.
Сейчас уже функционирует более 5 тысяч "Пунктов несокрушимости".
"Работаем, чтобы их количество увеличилось втрое", - резюмировал Мельничук.
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