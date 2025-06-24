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ПУМБ оголосив про запуск нової програми "Чек на доступність" для розбудови доступності малих бізнесів країни

Київ • УНН

 • 344 перегляди

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) спільно з урбан-бюро Big City Lab запроваджує програму «Чек на доступність» у межах інтеграційної платформи для ветеранів, військових і цивільних «Жити назустріч».

ПУМБ оголосив про запуск нової програми "Чек на доступність" для розбудови доступності малих бізнесів країни

Це програма, в якій ПУМБ покриває 50 % витрат на створення часткової фізичної безбар’єрності для бізнесу: облаштування доступної вхідної групи чи адаптацію вбиральні, та фінансує експертний супровід, який надає урбан-бюро Big City Lab. 

"Чек на доступність" допоможе бізнесу зробити перші кроки до фізичної доступності. Банк забезпечить експертну підтримку та частково покриє витрати, що спростить шлях до безбарʼєрності для бізнесу.  

Фізична доступність має стати нормою, бо в Україні вона досі лишається точковими рішеннями, а не системним підходом. Це ускладнює життя для людей з порушеннями, яких стає більше — зокрема через війну.

Хто може взяти участь у програмі

Учасниками програми можуть стати українські мікро- та малі бізнеси, як-от: кафе, магазини, перукарні, спортивні клуби, коворкінги, пекарні, зоомагазини тощо, власники яких прагнуть зробити свої заклади доступними для всіх. Програма охопить бізнеси з усіх куточків України (крім окупованих територій та 50-кілометрової зони від них), які готові покрити другу половину фінансування, впровадити зміни й висвітлювати розбудову доступності для поширення цієї культури в країні.

Як подати заявку

Прийом заявок стартує 24 червня і триватиме до 24 липня 2025 року. Щоб подати заявку, потрібно заповнити форму на сайті платформи "Жити назустріч". Більше деталей дізнайтеся за посиланням.

Процес відбору

Заявки оцінюватиме експертне журі, до складу якого увійдуть представники ПУМБ та фахівці з Big City Lab. У перший рік програма має на меті адаптувати 10 мікро- і малих бізнесів України. Усі учасники будуть оголошені публічно на сайті програми.

Критерії відбору

·         Пріоритет: малий та мікробізнес; ветеранський бізнес, бізнес ВПО.

·         Потреба в адаптації однієї зони: вхідна група чи вбиральня, або ж комбіновано у разі незначних змін простору загалом (загальний бюджет до 500 тис. грн).

·         Готовність до втілення запропонованих змін у просторі.

·         Готовність до співфінансування проєкту (50 % від загальної суми витрат, майже 250 тис. грн).

·         Готовність до публічної комунікації участі в проєкті.

Долучайтеся! Дізнайтесь більше про програму та подайте заявку на сайті платформи "Жити назустріч". Створюймо безбар’єрне майбутнє разом!

Організатори

ПУМБ – великий системний універсальний банк, один з лідерів банківського сектору. Банк впроваджує у свою культуру принцип "Жити назустріч" задля просування рівності всіх українців і українок, а також якісної інтеграції ветеранів та ветеранок війни. ПУМБ уже досягнув значного прогресу у власній доступності: 96 % відділень банку фізично доступні, усі співробітники пройшли навчання з комунікації з людьми з різними порушеннями. У 2025 році банк планує облаштувати 50 % відділень спеціальним обладнанням у кожній області країни для клієнтів, враховуючи потреби людей з інвалідністю.

Big City Lab — провідне українське урбан-бюро повного циклу, яке трансформує міста та простори, ставлячи людину в центр кожного рішення. З 2019 року спеціалізується на створенні безбар’єрних середовищ, допомагаючи бізнесам і громадам ставати доступними для всіх. Команда Big City Lab розробляє комплексні рішення, супроводжує їхню реалізацію, та навчає безбар’єрному проєктуванню, орієнтуючись на кращі світові практики та енергію спільнот.

* Проєкт створений за ініціативи ПУМБ спільно з агенцією Adsapience і реалізується в партнерстві з урбан-бюро Big City Lab.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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