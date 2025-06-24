ПУМБ объявил о запуске новой программы "Чек на доступність" для развития доступности малых бизнесов страны
Киев • УНН
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) совместно с урбан-бюро Big City Lab внедряет программу «Чек на доступність» в рамках интеграционной платформы для ветеранов, военных и гражданских "Жити назустріч".
Это программа, в которой ПУМБ покрывает 50 % расходов на создание частичной физической безбарьерности для бизнеса: обустройство доступной входной группы или адаптацию туалета, и финансирует экспертное сопровождение, которое предоставляет урбан-бюро Big City Lab.
"Чек на доступність" поможет бизнесу сделать первые шаги к физической доступности. Банк обеспечит экспертную поддержку и частично покроет расходы, что упростит путь к безбарьерности для бизнеса.
Физическая доступность должна стать нормой, потому что в Украине она до сих пор остается точечными решениями, а не системным подходом. Это усложняет жизнь для людей с нарушениями, которых становится больше — в частности из-за войны.
Кто может принять участие в программе
Участниками программы могут стать украинские микро- и малые бизнесы, такие как: кафе, магазины, парикмахерские, спортивные клубы, коворкинги, пекарни, зоомагазины и т.д., владельцы которых стремятся сделать свои заведения доступными для всех. Программа охватит бизнесы со всех уголков Украины (кроме оккупированных территорий и 50-километровой зоны от них), которые готовы покрыть вторую половину финансирования, внедрить изменения и освещать развитие доступности для распространения этой культуры в стране.
Как подать заявку
Прием заявок стартует 24 июня и продлится до 24 июля 2025 года. Чтобы подать заявку, нужно заполнить форму на сайте платформы "Жити назустріч". Больше деталей узнайте по ссылке.
Процесс отбора
Заявки будет оценивать экспертное жюри, в состав которого войдут представители ПУМБ и специалисты из Big City Lab. В первый год программа имеет целью адаптировать 10 микро- и малых бизнесов Украины. Все участники будут объявлены публично на сайте программы.
Критерии отбора
· Приоритет: малый и микробизнес; ветеранский бизнес, бизнес ВПЛ.
· Потребность в адаптации одной зоны: входная группа или туалет, или же комбинированно в случае незначительных изменений пространства в целом (общий бюджет до 500 тыс. грн).
· Готовность к воплощению предложенных изменений в пространстве.
· Готовность к софинансированию проекта (50 % от общей суммы расходов, почти 250 тыс. грн).
· Готовность к публичной коммуникации участия в проекте.
Присоединяйтесь! Узнайте больше о программе и подайте заявку на сайте платформы "Жити назустріч". Создадим безбарьерное будущее вместе!
Организаторы
ПУМБ – крупный системный универсальный банк, один из лидеров банковского сектора. Банк внедряет в свою культуру принцип "Жити назустріч" для продвижения равенства всех украинцев и украинок, а также качественной интеграции ветеранов и ветеранок войны. ПУМБ уже достиг значительного прогресса в собственной доступности: 96 % отделений банка физически доступны, все сотрудники прошли обучение по коммуникации с людьми с различными нарушениями. В 2025 году банк планирует оборудовать 50 % отделений специальным оборудованием в каждой области страны для клиентов, учитывая потребности людей с инвалидностью.
Big City Lab — ведущее украинское урбан-бюро полного цикла, которое трансформирует города и пространства, ставя человека в центр каждого решения. С 2019 года специализируется на создании безбарьерных сред, помогая бизнесам и общинам становиться доступными для всех. Команда Big City Lab разрабатывает комплексные решения, сопровождает их реализацию и обучает безбарьерному проектированию, ориентируясь на лучшие мировые практики и энергию сообществ.
* Проект создан по инициативе ПУМБ совместно с агентством Adsapience и реализуется в партнерстве с урбан-бюро Big City Lab.