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Пукач сидить не в колонії на Тернопільщині, а в Лук’янівському СІЗО

Пукач сидить не в колонії на Тернопільщині, а в Лук’янівському СІЗО

Київ • УНН

 • 71929 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Колишній начальник департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій Пукач, засуджений до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, з кінця 2017 року перебуває у Київському слідчому ізоляторі (Лук’янівське СІЗО), хоча у 2016 році його було етаповано до Чортківської виправної колонії на Тернопільщині. Про це УНН повідомило джерело в адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.

“Він (Пукач — ред.) знаходиться в Київському СІЗО з кінця 2017 року”, — сказав співрозмовник агентства, але не уточнив, чому саме його перевели з колонії до СІЗО.

Зазначимо, що у червні 2016 року, після того, як офіційно набув чинності вирок Пукачу про довічне позбавлення волі, його було етаповано до Чортківської колонії на Тернопільщині. До цього часу, він також перебував у Лук’янівському слідчому ізоляторі.

Також співрозмовник агентства розповів, що Пукач написав нотаріальне доручення на свою доньку для отримання його пенсії. Але її розмір не відомий.

Нагадаємо, Верховний Суд призначив до розгляду справу за касаційними скаргами на рішення судів двох попередніх інстанцій щодо екс-генерала МВС Олексія Пукача, засудженого до довічного позбавлення волі за убивство журналіста Георгія Гонгадзе.

29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Олексія Пукача до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив без змін вирок Печерського районного суду, який засудив екс-начальника зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. 

Пукача було етаповано з Лук’янівського СІЗО до Чортківської колонії на Тернопільщині. 

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