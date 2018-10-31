Пукач сидить не в колонії на Тернопільщині, а в Лук’янівському СІЗО

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Колишній начальник департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій Пукач, засуджений до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, з кінця 2017 року перебуває у Київському слідчому ізоляторі (Лук’янівське СІЗО), хоча у 2016 році його було етаповано до Чортківської виправної колонії на Тернопільщині. Про це УНН повідомило джерело в адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.