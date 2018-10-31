Пукач сидит не в колонии в Тернопольской области, а в Лукьяновском СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Бывший начальник департамента внешнего наблюдения МВД Алексей Пукач, приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, с конца 2017 года находится в Киевском следственном изоляторе (Лукьяновское СИЗО), хотя в 2016 году он был этапирован в Чертковскую исправительную колонии в Тернопольской области. Об этом УНН сообщил источник в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.
"Он (Пукач - ред.) находится в Киевском СИЗО с конца 2017 года", - сказал собеседник агентства, но не уточнил, почему именно его перевели из колонии в СИЗО.
Отметим, что в июне 2016 года, после того, как официально вступил в силу приговор Пукачу о пожизненном лишении свободы, был этапирован в Чертковского колонии на Тернопольщине. К этому времени, он также находился в Лукьяновском следственном изоляторе.
Также собеседник агентства рассказал, что Пукач написал нотариальная доверенность на свою дочь для получения его пенсии. Но ее размер не известен.
Напомним, Верховный Суд назначил к рассмотрению дело по кассационным жалобам на решения судов двух предыдущих инстанций в отношении экс-генерала МВД Алексея Пукача, осужденного к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил без изменений приговор Печерского районного суда, который приговорил экс-начальника наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Пукач был этапирован из Лукьяновского СИЗО в Чертковскую колонию на Тернопольской области.