Пукач сидит не в колонии в Тернопольской области, а в Лукьяновском СИЗО

КИЕВ. 31 октября. УНН. Бывший начальник департамента внешнего наблюдения МВД Алексей Пукач, приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, с конца 2017 года находится в Киевском следственном изоляторе (Лукьяновское СИЗО), хотя в 2016 году он был этапирован в Чертковскую исправительную колонии в Тернопольской области. Об этом УНН сообщил источник в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.