Публічні закупівлі: АМКУ відзвітував про кількість розглянутих скарг
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У листопаді 2017 року Колегією розглянуто в 2,2 рази більше скарг, ніж за аналогічний період 2016 року. Про це повідомив голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв під час брифінгу щодо результатів роботи Постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель у листопаді 2017 року, передає кореспондент УНН.
"У листопаді через електронну систему оскарження АМКУ отримав 409 скарг, що на 65 більше, ніж за відповідний період минулого року (344). Водночас порівняно із попереднім місяцем 2017 року кількість скарг зменшилася з 451", - повідомив він.
Як уточнив Терентьєв, із 409 отриманих у листопаді скарг до розгляду було прийнято 280, із них відмову у задоволенні отримала 81 скарга, а 168 – задоволені повністю або частково (замовникам відмінені торги). За відповідний період минулого року до розгляду було прийнято 208 скарг, відмову у задоволенні отримала 31 скарга, а кількість задоволених повністю/частково сягла 91 скарги.
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Станом на листопад 2017 року було задоволено 69,6% проти 65,6% у листопаді 2016 року.
Також голова АМКУ додав, що у серпні цього року Комісія отримала рекордну кількість скарг 573. У вересні кількість зменшилася до 500, у жовтні – до 451, у листопаді – до 421 скарги. Всього за 11 місяців цього року на розгляд до АМКУ надійшло 5 134 скарги.