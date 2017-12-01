Публічні закупівлі: АМКУ відзвітував про кількість розглянутих скарг

КИЇВ. 1 грудня. УНН. У листопаді 2017 року Колегією розглянуто в 2,2 рази більше скарг, ніж за аналогічний період 2016 року. Про це повідомив голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв під час брифінгу щодо результатів роботи Постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель у листопаді 2017 року, передає кореспондент УНН.