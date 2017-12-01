Публичные закупки АМКУ отчитался о количестве рассмотренных жалоб

"В ноябре через электронную систему обжалования АМКУ получил 409 жалоб, что на 65 больше, чем за соответствующий период прошлого года (344). В то же время по сравнению с предыдущим месяцем 2017 года количество жалоб уменьшилось с 451", - сообщил он.

Как уточнил Терентьев, из 409 полученных в ноябре жалоб к рассмотрению было принято 280, из них отказ в удовлетворении получила 81 жалоба, а 168 - удовлетворены полностью или частично (заказчикам отменены торги). За соответствующий период прошлого года к рассмотрению было принято 208 жалоб, отказ в удовлетворении получила 31 жалоба, а количество довольных полностью/частично достигла 91 жалобы.

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По состоянию на ноябрь 2017 года было удовлетворено 69,6% против 65,6% в ноябре 2016 года.

Также председатель АМКУ добавил, что в августе этого года Комиссия получила рекордное количество жалоб 573. В сентябре количество уменьшилось до 500, в октябре - до 451, в ноябре - до 421 жалобы. Всего за 11 месяцев этого года на рассмотрение в АМКУ поступило 5134 жалобы.