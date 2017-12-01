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Публичные закупки АМКУ отчитался о количестве рассмотренных жалоб

Публичные закупки АМКУ отчитался о количестве рассмотренных жалоб

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. В ноябре 2017 года Коллегией рассмотрены в 2,2 раза больше жалоб, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщил председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев во время брифинга по результатам работы Постоянно действующей административной коллегии по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок в ноябре 2017 года, передает корреспондент УНН.

"В ноябре через электронную систему обжалования АМКУ получил 409 жалоб, что на 65 больше, чем за соответствующий период прошлого года (344). В то же время по сравнению с предыдущим месяцем 2017 года количество жалоб уменьшилось с 451", - сообщил он.

Как уточнил Терентьев, из 409 полученных в ноябре жалоб к рассмотрению было принято 280, из них отказ в удовлетворении получила 81 жалоба, а 168 - удовлетворены полностью или частично (заказчикам отменены торги). За соответствующий период прошлого года к рассмотрению было принято 208 жалоб, отказ в удовлетворении получила 31 жалоба, а количество довольных полностью/частично достигла 91 жалобы.

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По состоянию на ноябрь 2017 года было удовлетворено 69,6% против 65,6% в ноябре 2016 года.

Также председатель АМКУ добавил, что в августе этого года Комиссия получила рекордное количество жалоб 573. В сентябре количество уменьшилось до 500, в октябре - до 451, в ноябре - до 421 жалобы. Всего за 11 месяцев этого года на рассмотрение в АМКУ поступило 5134 жалобы.

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