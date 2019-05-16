ПЦУ опублікувала постанову про розпуск УПЦ КП, підписану Філаретом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Православна Церква України опублікувала постанову про розпуск Української православної церкви, яку підписав патріарх Філарет. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.
“Постанова Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 15 грудня 2018 року. Помісний Собор УПЦ Київського Патріархату під головуванням Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, зібравшись у храмі святого благовірного князя Ярослава Мудрого (Теплій Софії), бажаючи увійти у канонічне спілкування з Повнотою Вселенського Православ‘я та у зв‘язку з утворенням єдиної автокефальної Православної Церкви України, постановляє: 1. Припинити діяльність релігійного обʼєднання Української Православної Церкви Київського Патріархату шляхом обʼєднання та приєднання до утворюваної Православної Церкви України”, — йдеться у повідомленні.
Таким чином ранком 15 грудня 2018 р. згідно рішення власного Помісного Собору УПЦ КП припинила свою окрему діяльність, а вся її повнота увійшла до складу Православної Церкви України.
Як повідомляв УНН, без підписання постанови про припинення діяльності УПЦ КП Вселенський Патріарх не мав би права надати українській церкві Томос.
Нагадаємо, Міністерство культури України спростувало поширену низкою ЗМІ заяву про нібито подальшу діяльність чи відновлення в Україні релігійного об’єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату.
Нагадаємо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.
5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі і знову повернули до України.