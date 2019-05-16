ПЦУ опубликовала постановление о роспуске УПЦ КП, подписанное Филаретом

"Постановление Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 года. Поместный Собор УПЦ Киевского Патриархата под председательством Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, собравшись в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого (Теплой Софии), желая войти в каноническое общение с полнотой Вселенского Православия и в связи с образованием единой автокефальной Православной Церкви Украины, 1. Прекратить деятельность религиозного объединения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата путем объединения и присоединения к создаваемой Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом утром 15 декабря 2018 года по решению собственного Поместного Собора УПЦ КП прекратила свою отдельную деятельность, а вся ее полнота вошла в состав Православной Церкви Украины.

Как сообщал УНН, без подписания постановления о прекращении деятельности УПЦ КП Вселенский Патриарх не имел бы права предоставить украинской церкви Томос.



Напомним, Министерство культуры Украины опровергло распространенную рядом СМИ заявление о якобы дальнейшей деятельности или восстановления в Украине религиозного объединения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.



Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря была создана автокефальная поместная Православная церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной ПЦУ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и вернули в Украину.