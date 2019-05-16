ПЦУ опубликовала постановление о роспуске УПЦ КП, подписанное Филаретом

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 45227 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 68303 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 84855 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 97425 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123508 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111776 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137880 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
47 стран МАГАТЭ осудили оккупацию россией Запорожской АЭС: что требуют

47 стран МАГАТЭ осудили оккупацию россией Запорожской АЭС: что требуют

7 марта, 14:59 • 30367 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 40453 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 98142 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

7 марта, 16:42 • 71899 просмотра
Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

19:47 • 35587 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 98142 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 123509 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 149765 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 161779 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 220365 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

19:45 • 45227 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 40453 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 64076 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 93145 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 93571 просмотра
Актуальное
ПЦУ опубликовала постановление о роспуске УПЦ КП, подписанное Филаретом

ПЦУ опубликовала постановление о роспуске УПЦ КП, подписанное Филаретом

Киев  •  УНН

 • 14295 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Православная Церковь Украины опубликовала постановление о роспуске Украинской православной церкви, которое подписал патриарх Филарет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

"Постановление Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 года. Поместный Собор УПЦ Киевского Патриархата под председательством Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, собравшись в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого (Теплой Софии), желая войти в каноническое общение с полнотой Вселенского Православия и в связи с образованием единой автокефальной Православной Церкви Украины, 1. Прекратить деятельность религиозного объединения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата путем объединения и присоединения к создаваемой Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом утром 15 декабря 2018 года по решению собственного Поместного Собора УПЦ КП прекратила свою отдельную деятельность, а вся ее полнота вошла в состав Православной Церкви Украины.

Как сообщал УНН, без подписания постановления о прекращении деятельности УПЦ КП Вселенский Патриарх не имел бы права предоставить украинской церкви Томос.

Напомним, Министерство культуры Украины опровергло распространенную рядом СМИ заявление о якобы дальнейшей деятельности или восстановления в Украине религиозного объединения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря была создана автокефальная поместная Православная церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной ПЦУ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и вернули в Украину.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы