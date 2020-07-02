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Птахофабриці "Епікур" дорікнули в несплаті податків місцевому бюджету

Птахофабриці "Епікур" дорікнули в несплаті податків місцевому бюджету

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Володимир-Волинська птахофабрика (виробник курятини "Епікур" і "Чебатурочка") не платить податки до місцевого бюджету. Про це заявили у Володимир-Волинській міській раді, передає УНН.

"До бюджету міста у 2020 році ними виплачено тільки 32,1 тис. грн", - відзначають у мерії міста.

Дана сума - це плата за оренду приміщень підприємством. Птахофабрика не зареєстровано у місті Володимир-Волинський, і платить десятки мільйонів гривень податків до бюджетів інших населених пунктів, уточнили в мерії міста.

Приводом для посту міської ради у соцмережі став масовий спалах коронавірусу на підприємстві. Птахофабрика відмовилася проводити ІФА-тести співробітникам, і звинуватила у трагедії мерію міста.

"На мою думку, місцева влада повинна максимально бути зацікавленою ​​у співпраці з місцевим бізнесом, допомагати йому, сприяти і приходити на допомогу", - прокоментувала пост мерії міста прессекретар птахофабрики Дарина Піддубецька.

Однак жителі міста - іншої думки. У своїх коментарях вони розкритикували птахофабрику за несплату податків, висловивши невдоволення діяльністю підприємства на території міста.

"Податки платити в Овадне, а с***и у Володимирі. І отруєна земля і повітря залишаються у Володимирі", - пише користувач соцмережі Володимир Волинець.

Нагадаємо, у цьому році Володимир-Волинська птахофабрика потрапила в екологічний скандал - на її території були виявлені "криваві" ріки, а правоохоронці за цим фактом навіть порушували кримінальне провадження.

"А чому б їм не зареєструватися у Володимирі, наповнювати бюджет нашого міста?", - каже житель Володимир-Волинського Віктор Саган.

Городяни радять птахофабриці розраховувати на допомогу у боротьбі із захворюванням від Заречанськой ОТГ.

"Запитайте це у Заречанській ОТГ, ви там платите всі податки? Нехай вона вам і йде на зустріч, в чому питання? Тому що коли стояло питання про об'єднання громад, то криків було до Києва: ми самодостатня громада і так далі", - пише користувач соцмережі Віктор Вільчинський.

Бізнес зобов'язаний сплачувати податки за місцем своєї реєстрації, коментує проблему юрист Ростислав Кравець. Але оскільки мова йде про велику птахофабрику і про велику кількість задіяних до роботи людей, то тут доречний договір про співпрацю місцевої влади з бізнесом.

"Птахофабрика може зареєструвати в місті якесь дочірнє підприємство, і платити податки в бюджет Володимир-Волинського. Або ж розвивати інфраструктуру, всіляко допомагати місту, компенсуючи свою діяльність на його території. До речі, за такою ж причини і проблеми найбільше податків отримує Київ - тут зареєстровано дуже багато компаній, які по факту знаходяться в різних точках країни", - говорить він.

Нагадаємо, у співробітників Володимир-Волинської птахофабрики з травня фіксують коронавірус. Це один з найбільших осередків захворюваності у Волинській області. Однак птахофабрика відмовилася проводити своїм співробітникам ІФА-тести на визначення антитіл до вірусу.

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