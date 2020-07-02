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Птицефабрику "Эпикур" упрекнули в неуплате налогов местному бюджету

Птицефабрику "Эпикур" упрекнули в неуплате налогов местному бюджету

Киев  •  УНН

 • 12906 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Владимир-Волынская птицефабрика (производитель курятины "Эпикур" и "Чебатурочка") не платит налоги в местный бюджет. Об этом заявили в Владимир-Волынском городском совете, передает УНН.

"В бюджет города в 2020 году ими выплачено только 32,1 тыс. грн", - отмечают в мэрии города.

Данная сумма - это плата за аренду помещений предприятием. Птицефабрика не зарегистрирована в городе Владимир-Волынский, и платит десятки миллионов гривен налогов в бюджеты других населенных пунктов, уточнили в мэрии города.

Предлогом для поста городского совета в соцсети стала массовая вспышка коронавируса на предприятии.

 Птицефабрика отказалась проводить ИФА-тесты сотрудникам, и обвинила в трагедии мэрию города.

"По моему мнению, местная власть должна максимально быть заинтересована в сотрудничестве с местным бизнесом, помогать ему, способствовать и приходить на помощь", - прокомментировала пост мэрии города пресс-секретарь птицефабрики Дарья Поддубецкая.

Однако жители города - иного мнения. В своих комментариях они раскритиковали птицефабрику за неуплату налогов, высказав недовольство деятельностью предприятия на территории города.

"Налоги платить в Овадно, а с***ь во Владимире. И отравленная земля и воздух остаются во Владимире", - пишет пользователь соцсети Владимир Волинец.

Напомним, в этом году Владимир-Волынская птицефабрика попала в экологический скандал - на ее территории были обнаружены "кровавые" реки, а правоохранители по данному факту даже возбуждали уголовное производство.

"А почему бы им не зарегистрироваться во Владимире, наполнять бюджет нашего города?", - говорит житель Владимир-Волынского Виктор Саган.

Горожане советуют птицефабрике рассчитывать на помощь в борьбе с заболеванием от Заречанской ОТГ.

"Задайте этот вопрос Заречанской ОТГ, вы там платите все налоги? Пусть она вам и идет на встречу, в чем вопрос? Потому что когда стоял вопрос об объединении общин, то криков было до Киева: мы самодостаточная община и так далее", - пишет пользователь соцсети Виктор Вильчинский.

Бизнес обязан платить налоги по месту своей регистрации, комментирует проблему юрист Ростислав Кравец. Но поскольку речь идет о крупной птицефабрике и о большом количестве задействованных к работе людей, то здесь уместен договор о сотрудничестве местной власти с бизнесом.

"Птицефабрика может зарегистрировать в городе некое дочернее предприятие, и платить налоги в бюджет Владимир-Волынского. Или же развивать инфраструктуру, всячески помогать городу, компенсируя свою деятельность на его территории. Кстати, по подобной причине и проблеме больше всего налогов получает Киев - здесь зарегистрировано очень много компаний, которые по факту находятся в разных точках страны", - говорит он.

Напомним, у сотрудников Владимир-Волынской птицефабрики с мая фиксируют коронавирус. Это один из крупнейших центров заболеваемости в Волынской области. Однако птицефабрика отказалась проводить своим сотрудникам ИФА-тесты на определение антител к вирусу.

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