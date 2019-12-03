Птахівництво назвали найбільш динамічною галуззю тваринництва

“Ринки продукції птахівництва в Україні відіграють надзвичайно важливу роль, адже птахівництво — одна з найбільш динамічних галузей тваринництва, що характеризується швидкими темпами відтворення поголів’я, найменшими витратами матеріальних засобів і затратами людської праці на одиницю виробленої продукції”, — йдеться у звіті Комітету.

Продукція галузі займає важливе місце в забезпеченні населення високоякісними дієтичними продуктами харчування, дослідили в АМКУ.

“А м’ясо птиці, завдяки харчовій цінності, вважається одним із найбільш корисних і поживних продуктів, які необхідні для здорового та збалансованого харчування людини”, — йдеться у документі.

Куряче м’ясо є одним з найпоширеніших не лише в Україні, а й в усьому світі, кажуть в АМКУ.

“З огляду на відсутність заборон з боку певних релігій”, — додали у Комітеті.

У Комітеті констатували, що м’ясо птиці є однією з базових складових “споживчого кошика”, як дорослих, так і дітей. Так, минулого року річна норма споживання м’яса птиці дитиною до 6 років становила 5,8 кг, з 6 до 18 років — 14 кг.

“Потреба працездатного населення була визначена на рівні 14 кг та для осіб, які втратили працездатність, встановлювалась на рівні 5 кг на рік”, — повідомили у Комітеті, посилаючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Нагадаємо, в Україні курятина дешевша, ніж в Польщі, Угорщині та Іспанії.

За останні роки Україна стала одним з найбільших постачальників курятини у ЄС. Фахівці пояснюють успіх вітчизняного продукту в Європі конкурентною перевагою — доступною ціною. Зокрема, українська птиця увійшла в великі споживчі сегменти ресторанів, їдалень, промислових кухонь, на які припадає 65% продажів на німецькому ринку.

У жовтні Кабінет міністрів схвалив подання на ратифікацію Верховною Радою змін до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом про збільшення квоти для українських експортерів м’яса птиці. Документ передбачає поступове збільшення річної квоти на м’ясо птиці та переробленого м’яса птиці в 2,5 рази, яке експортується з України до ЄС, тобто з нинішніх 20 тис. тонн до 50 тис. тонн.

Збільшення квот ініціював ЄС, але міжнародне видання Politico називає це перемогою України, зокрема найбільшого виробника і експортера української курятини, компанії “Миронівський хлібопродукт” (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка, частка якого в загальному експорті країни (по курятині) становить 90%.