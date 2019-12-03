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Птицеводство назвали наиболее динамичной отраслью животноводства

Птицеводство назвали наиболее динамичной отраслью животноводства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Локомотивом отечественной животноводческой отрасли является птицеводство. Об этом говорится в отчете Антимонопольного комитета Украины по результатам исследования общегосударственного мясного рынка, передает УНН.

“Рынки продукции птицеводства в Украине играют чрезвычайно важную роль, ведь птицеводство — одна из наиболее динамичных отраслей животноводства, характеризующаяся быстрыми темпами воспроизводства поголовья, наименьшими затратами материальных средств и затратами человеческого труда на единицу произведенной продукции”, — говорится в отчете Комитета.

Продукция отрасли занимает важное место в обеспечении населения высококачественными диетическими продуктами питания, исследовали в АМКУ.

“А мясо птицы, благодаря пищевой ценности, считается одним из самых полезных и питательных продуктов, которые необходимы для здорового и сбалансированного питания человека”, — говорится в документе.

Куриное мясо является одним из самых распространенных не только в Украине, но и во всем мире, говорят в АМКУ.

“Учитывая отсутствие запретов со стороны определенных религий”, — добавили в Комитете.

В Комитете констатировали, что мясо птицы является одной из базовых составляющих “потребительской корзины”, как взрослых, так и детей. Так, в прошлом году годовая норма потребления мяса птицы ребенком до 6 лет составила 5,8 кг, с 6 до 18 лет — 14 кг.

“Потребность трудоспособного населения была определена на уровне 14 кг и для лиц, утративших трудоспособность, устанавливалась на уровне 5 кг в год”, — сообщили в Комитете, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, в Украине курятина дешевле, чем в Польше, Венгрии и Испании.

За последние годы Украина стала одним из крупнейших поставщиков курятины в ЕС. Специалисты объясняют успех отечественного продукта в Европе конкурентным преимуществом — доступной цене. В частности, украинская птица вошла в большие потребительские сегменты ресторанов, столовых, промышленных кухонь, на которые приходится 65% продаж на немецком рынке.

В октябре Кабинет министров одобрил представлении на ратификацию Верховной Радой изменений в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы. Документ предусматривает постепенное увеличение годовой квоты на мясо птицы и переработанного мяса птицы в 2,5 раза, которое экспортируется из Украины в ЕС, то есть с нынешних 20 тыс. тонн до 50 тыс. тонн.

Увеличение квот инициировал ЕС, но международное издание Politico называет это победой Украины, в частности крупнейшего производителя и экспортера украинской курятины, компании “Мироновский хлебопродукт” (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка, доля которого в общем экспорте страны (по курятине) составляет 90%.

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