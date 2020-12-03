“ПСЖ” у грі в більшості завдав поразки “Манчестер Юнайтед”

У дебюті зустрічі рахунок відкрив Неймар завдяки добиванню після удару від Мбаппе. Проте на 32 хвилині Маркус Решфорд скористався рикошетом та записав на свій рахунок гол.

Однак на 69 хвилині центрбек Маркіньос виявився в необхідній позиції та додав м’яч до сітки. Ситуація для “МЮ” погіршилася після вилучення ексфутболіста “Шахтаря” Фреда (70). Парижани зловили господарів на контратаці в компенсований час — забив Неймар.

У підсумку 3:1 за “ПСЖ” і ситуація у групі Н загострилася — по 9 очок, крім даних клубів, має “РБ Лейпциг”.

Додамо, що у заключних іграх німці прийматимуть “МЮ”, а “ПСЖ” прийматиме “Істанбул”.