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“ПСЖ” у грі в більшості завдав поразки “Манчестер Юнайтед”

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У центральному поєдинку змагального дня Ліги чемпіонів в гості до “Манчестер Юнайтед” навідався французький “Парі Сен-Жермен”, передає УНН.

У дебюті зустрічі рахунок відкрив Неймар завдяки добиванню після удару від Мбаппе. Проте на 32 хвилині Маркус Решфорд скористався рикошетом та записав на свій рахунок гол.

Однак на 69 хвилині центрбек Маркіньос виявився в необхідній позиції та додав м’яч до сітки. Ситуація для “МЮ” погіршилася після вилучення ексфутболіста “Шахтаря” Фреда (70). Парижани зловили господарів на контратаці в компенсований час — забив Неймар.

У підсумку 3:1 за “ПСЖ” і ситуація у групі Н загострилася — по 9 очок, крім даних клубів, має “РБ Лейпциг”.

Додамо, що у заключних іграх німці прийматимуть “МЮ”, а “ПСЖ” прийматиме “Істанбул”.

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