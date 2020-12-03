"ПСЖ" в игре в большинстве нанес поражение "Манчестер Юнайтед"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В центральном поединке соревновательного дня Лиги чемпионов в гости к “Манчестер Юнайтед” приехал французский “Пари Сен-Жермен”, передает УНН.
В дебюте встречи счет открыл Неймар благодаря добиванию после удара от Мбаппе. Однако на 32 минуте Маркус Решфорд воспользовался рикошетом и записал на свой счет гол.
Однако на 69 минуте центрбэк Маркиньос оказался в требуемой позиции и добавил мяч в сетку. Ситуация для “МЮ” ухудшилась после удаления ексфутболиста “Шахтера” Фреда (70). Парижане поймали хозяев на контратаке в компенсированное время — забил Неймар.
В итоге 3:1 за “ПСЖ” и ситуация в группе Н обострилась — по 9 очков, кроме данных клубов, имеет “СБ Лейпциг”.
Добавим, что в заключительных играх немцы будут принимать “МЮ”, а “ПСЖ” будет принимать “Истанбул”.