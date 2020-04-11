"ПСЖ" та "Тоттенхем" вступили у боротьбу за підписання екслідера "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Провідні клуби Європи поведуть боротьбу за підписання колишнього гравця "Шахтаря" Вілліана, повідомляє УНН з посиланням на The Scottish Sun.
Півзахисник "Челсі" Вілліан збирається перейти в стан лондонського "Тоттенхему" або паризького "ПСЖ" в якості вільного агенту після того, як "Барселона", відмовилася від можливості підписати зірку "синіх".
Бразильський туз стане вільним агентом в кінці сезону після того, як йому не вдалося досягти угоди про продовження контракту
Примітно, що 31-річний Вілліан і "Челсі" збиралися продовжити співпрацю. Але вінгер хотів отримати трирічний контракт, в той час як лондонський клуб запропонував тільки два.
Зауважимо, що Вілліан загалом забив 59 голів в 329 іграх у складі "Челсі", вигравши два титули Прем'єр-ліги, один Кубок Англії і Лігу Європи в минулому сезоні.