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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 32801 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 41398 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 57299 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 58575 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75066 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101226 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105384 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130572 просмотра

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"ПСЖ" и "Тоттенхэм" вступили в борьбу за подписание экс-лидера "Шахтера"

"ПСЖ" и "Тоттенхэм" вступили в борьбу за подписание экс-лидера "Шахтера"

Киев  •  УНН

 • 13347 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Ведущие клубы Европы ведут борьбу за подписание бывшего игрока "Шахтера" Виллиана, сообщает УНН со ссылкой на The Scottish Sun.

Полузащитник "Челси" Виллиан собирается перейти в команду лондонского "Тоттенхэма" или парижского "ПСЖ" в качестве свободного агента после того, как "Барселона" отказалась от возможности подписать звезду "синих".

Бразильский туз станет свободным агентом в конце сезона после того, как ему не удалось достичь соглашения о продлении контракта

Примечательно, что 31-летний Виллиан и "Челси" собирались продолжить сотрудничество. Но вингер хотел получить трехлетний контракт, в то время как лондонский клуб предложил только два.

Заметим, что Виллиан в целом забил 59 голов в 329 играх в составе "Челси", выиграв два титула Премьер-лиги, один Кубок Англии и Лигу Европы в прошлом сезоне.

Украинские Национальные Новости

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