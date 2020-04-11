"ПСЖ" и "Тоттенхэм" вступили в борьбу за подписание экс-лидера "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Ведущие клубы Европы ведут борьбу за подписание бывшего игрока "Шахтера" Виллиана, сообщает УНН со ссылкой на The Scottish Sun.
Полузащитник "Челси" Виллиан собирается перейти в команду лондонского "Тоттенхэма" или парижского "ПСЖ" в качестве свободного агента после того, как "Барселона" отказалась от возможности подписать звезду "синих".
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Примечательно, что 31-летний Виллиан и "Челси" собирались продолжить сотрудничество. Но вингер хотел получить трехлетний контракт, в то время как лондонский клуб предложил только два.
Заметим, что Виллиан в целом забил 59 голов в 329 играх в составе "Челси", выиграв два титула Премьер-лиги, один Кубок Англии и Лигу Европы в прошлом сезоне.