“ПСЖ” представив півзахисника збірної Німеччини Ю.Дракслера
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Французький клуб “ПСЖ” представив новачка клубу, півзахисника збірної Німеччини Юліана Дракслера, передає УНН з посиланням на прес-службу французького клубу.
Як повідомляє сайт "ПСЖ", угода німецького хавбека з парижанами розрахована до 2021 року.
Крім того, за неофіційною інформацією, заробітна платня півзахисника становитиме 850 тис. євро на місяць.
Як повідомляв УНН, олімпійський призер Т.Сілва продовжив контракт із ФК "ПСЖ".