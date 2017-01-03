“ПСЖ” представив півзахисника збірної Німеччини Ю.Дракслера

Як повідомляє сайт "ПСЖ", угода німецького хавбека з парижанами розрахована до 2021 року.

Крім того, за неофіційною інформацією, заробітна платня півзахисника становитиме 850 тис. євро на місяць.

Як повідомляв УНН, олімпійський призер Т.Сілва продовжив контракт із ФК "ПСЖ".