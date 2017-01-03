"ПСЖ" представил полузащитника сборной Германии Ю.Дракслера
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Французский клуб "ПСЖ" представил новичка клубу, полузащитника сборной Германии Юлиана Дракслер, передает УНН со ссылкой на пресс-службу французского клуба.
Как сообщает сайт "ПСЖ", соглашение немецкого хавбека с парижанами рассчитано до 2021 года.
Кроме того, по неофициальной информации, зарплата полузащитника составит 850 тыс. евро в месяц.
Как сообщал УНН, олимпийский призер Т.Силва продлил контракт с ФК "ПСЖ" .