"ПСЖ" побив клубний рекорд за кількістю голів в Лізі 1
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. В рамках 14-го туру чемпіонату Франції з футболу Лізі 1 “Парі Сен-Жермен” на виїзді обіграв “Монако” з рахунком 2:1 та повторив кілька рекордів чемпіонатів Франції. Про це інформує Goal.com, передає УНН.
Парижани зуміли забити 45 м’ячів в 14 стартових турах чемпіонату, що стало новим рекордом для клубу. Завдяки цьому досягненню “ПСЖ” також повторили національний рекорд, який був встановлений “Сент-Етьєном” в сезоні-1969/70.
Окрім того, парижани повторили рекорд чемпіонату Франції за набраними очкам в турнірній таблиці — 38 після 14 турів.
Додамо, що наразі “ПСЖ” знаходиться на вершині турнірної таблиці чемпіонату Франції, випереджаючи “Ліон” та “Монако” на 9 очок.