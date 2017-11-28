"ПСЖ" побил клубный рекорд по количеству голов в Лиге 1
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В рамках 14-го тура чемпионата Франции по футболу Лиге 1 “Пари Сен-Жермен” на выезде обыграл “Монако” со счетом 2: 1 и повторил несколько рекордов чемпионатов Франции. Об этом информирует Goal.com, передает УНН.
Парижане сумели забить 45 мячей в 14 стартовых турах чемпионата, что стало новым рекордом для клуба. Благодаря этому достижению “ПСЖ” также повторили национальный рекорд, который был установлен “Сент-Этьеном” в сезоне 1969/70.
Кроме того, парижане повторили рекорд чемпионата Франции по набранным очкам в турнирной таблице — 38 после 14 туров.
Добавим, что сейчас “ПСЖ” находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Франции, опережая “Лион” и “Монако” на 9 очков.