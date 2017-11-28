"ПСЖ" побил клубный рекорд по количеству голов в Лиге 1

Парижане сумели забить 45 мячей в 14 стартовых турах чемпионата, что стало новым рекордом для клуба. Благодаря этому достижению “ПСЖ” также повторили национальный рекорд, который был установлен “Сент-Этьеном” в сезоне 1969/70.

Кроме того, парижане повторили рекорд чемпионата Франции по набранным очкам в турнирной таблице — 38 после 14 туров.

Добавим, что сейчас “ПСЖ” находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Франции, опережая “Лион” и “Монако” на 9 очков.