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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Псковський спецназ зазнає втрат і відмовляється від наказів, всередині командування ЗС РФ почалися конфлікти – Центр оборонних реформ

Псковський спецназ зазнає втрат і відмовляється від наказів, всередині командування ЗС РФ почалися конфлікти – Центр оборонних реформ

Київ • УНН

 • 1226656 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Внаслідок серйозних втрат бригади псковського спецназу ЗС РФ на харківському напрямку командир бригади полковник Бушуєв відмовився виконувати наказ про продовження операції й вступив в конфлікт з командуванням Західного воєнного округу. На даний час полковник Бушуєв відсторонений від обов’язків. Про це з посиланням на дані української розвідки повідомив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність в рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Деталі

"Відповідно до даних української розвідки, у 2-й окремій бригаді спецназу ЗС РФ(Псков) в результаті боїв на харківському напрямку вже понад 30 загиблих, 26 поранених, понад 50 зниклих безвісті, 7 здалися в полон", - заявив він.

"Командир бригади полковник Бушуєв вступив у конфлікт з командуванням 20-ї армії та Західного Військового округу та відмовився направляти підлеглих до зони бойових дій. У зв'язку з чим був усунений від виконання обов'язків", - зазначив керівник ЦОР.

"У 22-й окремій бригаді спецназу ЗС РФ(Степовий) станом на 15 березня 2022 року 8 військовослужбовців загинули та 8 - поранено у наслідок артилерійського враження їхнього командного пункту", - підсумував Олександр Данилюк.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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