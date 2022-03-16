Псковский спецназ несет потери и отказывается от приказов, внутри командования ВС РФ начались конфликты - Центр оборонных реформ

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"Согласно данным украинской разведки, во 2-й отдельной бригаде спецназа ВС РФ (Псков) в результате боев на харьковском направлении уже более 30 погибших, 26 раненых, более 50 пропавших без вести, 7 сдались в плен", - заявил он.

"Командир бригады полковник Бушуев вступил в конфликт с командованием 20-й армии и Западного Военного округа и отказался направлять подчиненных в зону боевых действий. В связи с чем был отстранен от исполнения обязанностей", - отметил руководитель ЦОР.

"В 22-й отдельной бригаде спецназа ВС РФ (Степной) по состоянию на 15 марта 2022 года 8 военнослужащих погибли и 8 ранены в результате артиллерийского поражения их командного пункта", - подытожил Александр Данилюк.