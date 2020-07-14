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Психолог розповіла, як вплине легалізація грального бізнесу на зростання кількості ігроманів

Психолог розповіла, як вплине легалізація грального бізнесу на зростання кількості ігроманів

Київ • УНН

 • 28582 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Легалізація грального бізнесу в Україні, з огляду на нестабільну економічну та соціальну ситуацію, створює умови для формування та розвитку залежної поведінки. Про це журналісту УНН розповіла кандидат психологічних наук, медичний психолог, адіктолог, експерт з психологічної кібербезпеки Наталія Бугайова.

"Нестабільність економічної та соціальної ситуації в Україні, створюють умови для формування і розвитку адиктивної поведінки (англ. Addiction - залежність, згубна звичка) - форма девіантної поведінки, яка виражається в прагненні піти з реальності за допомогою зміни свого психічного стану. Бажання зіграти може бути викликано не тільки прагненням розважитися, а й спробою поправити своє фінансове становище, уникнути психотравмуючої, стресової ситуації або, хоча б на деякий час послабити її", - сказала Бугайова.

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За її словами, пандемія COVID-19 негативно позначилася на соціальному та економічному становищі людей. Хтось втратив роботу, хтось був змушений закрити свій бізнес, хтось втратив близьких, у когось розпалася сім'я, у когось виникли серйозні проблеми зі здоров'ям, вирішити які через нестачу фінансів і інших об'єктивних причин немає можливості. Азартна гра на деякий час дозволяє забути про ті складні або нерозв'язні проблеми, які виникли у людини, але це полегшення тимчасове, а гроші, витрачені на гру, можуть тільки погіршити ситуацію.

"Людина, що знаходиться в стані стресу, з більшою ймовірністю зупиниться біля ігрового автомата або зайде в казино, ніж якби йому для цього необхідно було їхати за місто в спеціально відведену зону для ігор. Отримавши задоволення і полегшення від гри, людина прагне знову їх випробувати. Формування залежності поступово призводить до того, що аддикт втрачає мотивацію до всіх інших видів діяльності, крім ігрової", - розповіла Бугайова.

Вона зазначає, що головною стає гра, яка, в підсумку виявляється для залежної людини важливішою за сім'ю, друзів, роботу. Найчастіше аддикт втрачає роботу, відносини з близькими і друзями псуються, через борги він може позбутися житла, а прагнення знайти гроші для гри, призводить до того, що лудоман втягується в кримінальну активність.

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"У багатьох зарубіжних країнах, де офіційно дозволено гральний бізнес, гральні зони, винесені за межі населених пунктів і це правильно, оскільки доступність ігрових автоматів і гральних закладів уможливить спонтанну, імпульсивну гру у звичайних перехожих, в тому числі і підлітків, а це неприпустимо", - розповіла Бугайова.

Вона наголосила, що з огляду на наявний досвід розвинених країн, при легалізації грального бізнесу, найбільш правильним буде локалізація ігрових зон, контроль за ними і жорстке регулювання діяльності грального бізнесу з боку держави.

Нагадаємо, Рада схвалила легалізацію грального бізнесу в Україні.

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