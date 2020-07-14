Психолог рассказала, как повлияет легализация игорного бизнеса на рост числа игроманов

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 88008 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106776 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111653 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 141443 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113387 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 135897 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102999 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102686 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104945 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102224 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Психолог рассказала, как повлияет легализация игорного бизнеса на рост числа игроманов

Психолог рассказала, как повлияет легализация игорного бизнеса на рост числа игроманов

Киев  •  УНН

 • 28578 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Легализация игорного бизнеса в Украине учитывая нестабильную экономическую и социальную ситуацию создает условия для формирования и развития зависимого поведения. Об этом журналисту УНН рассказала кандидат психологических наук, медицинский психолог, адиктолог, эксперт по психологической кибербезопасности Наталия Бугаева.

“Нестабильность экономической и социальной ситуации в Украине, создают условия для формирования и развития аддиктивного поведения (англ. addiction — зависимость, пагубная привычка) — форма девиантного поведения, которая выражается в стремлении уйти из реальности посредством изменения своего психического состояния. Желание сыграть может быть вызвано не только стремлением развлечься, но и попыткой поправить своё финансовое положение, уйти от психотравмирующей, стрессовой ситуации или, хотя бы на некоторое время ослабить её”, - сказала Бугаева.

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По ее словам, пандемия COVID-19 негативно сказалась на социальном и экономическом положении людей. Кто-то лишился работы, кто-то был вынужден закрыть свой бизнес, кто-то потерял близких, у кого-то распалась семья, у кого-то возникли серьёзные проблемы со здоровьем, решить которые из-за недостатка финансов и других объективных причин нет возможности. Азартная игра на некоторое время позволяет забыть о тех трудноразрешимых или неразрешимых проблемах, которые возникли у человека, но это облегчение временное, а деньги, потраченные на игру, могут только усугубить ситуацию.

“Человек, находящийся в состоянии стресса, с большей вероятностью остановится у игрового автомата или зайдёт в казино, чем если бы ему для этого необходимо было ехать за город в специально отведённую зону для игр. Получив удовольствие и облегчение от игры, человек стремится снова их испытать. Формирование зависимости постепенно приводит к тому, что аддикт утрачивает мотивацию ко всем другим видам деятельности, кроме игровой”, - рассказала Бугайова.

Она отмечает, что главной становится игра, которая, в итоге оказывается для зависимого человека важнее семьи, друзей, работы. Чаще всего аддикт теряет работу, отношения с близкими и друзьями портятся, из-за долгов он может лишиться жилья, а стремление найти деньги для игры, приводит к тому, что лудоман вовлекается в криминальную активность.

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“Во многих зарубежных странах, где официально разрешён игорный бизнес, игорные зоны, вынесены за пределы населённых пунктов и это правильно, поскольку доступность игровых автоматов и игровых заведений сделает возможной спонтанную, импульсивную игру у обычных прохожих, в том числе и подростков, а это недопустимо”, — рассказала Бугайова.

Она подчеркнула, что учитывая имеющийся опыт развитых стран, при легализации игорного бизнеса, наиболее правильным будет локализация игровых зон, контроль за ними и жёсткое регулирование деятельности игрового бизнеса со стороны государства.

Напомним, Рада одобрила легализацию игорного бизнеса в Украине.

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