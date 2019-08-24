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Психолог порадив, як морально підготувати першокласника до школи

Психолог порадив, як морально підготувати першокласника до школи

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Для багатьох дітей перше вересня асоціюється зі стресом, а для першокласника це вдвічі бентежно, адже діти не завжди розуміють, що на них чекає. Як допомогти дитині підготуватися морально до першого класу, розповів психолог, науковий співробітник Інститут соціальної та політичної психології НАПН України Володимир Сазінов у коментарі кореспонденту УНН.

"Важливо, щоб батьки розширювали коло спілкування дитини, особливо з однолітками. Це буде певний тренінг для дитини перед першим класом. Якщо дитина сидить вдома та переважно спілкується лише з рідними, їй буде важко знаходити спільну мову з однолітками", - сказав Сазінов.

За його словами, також важливо пояснити дитині, що світ великий, в ньому існують закони, правила, аби він його не боявся, а навпаки викликав зацікавленість, в тому числі й школа.

"Батькам варто дати зрозуміти дитині, що вона переходить на новий життєвий етап, тепер вона не просто дитина, а першокласник, який набуває певного статусу. Що це таке собі підвищення, як, наприклад, у тата або мами на роботі. Пояснити дитині, що це її перший крок до соціального визнання", - порадив Сазінов.

Як повідомляв УНН, батьки постійно мають говорити із дітьми про небезпеку спілкування із незнайомими людьми на вулиці, про заборону заходити в ліфт із незнайомцями, а також пояснювати їм, чим це загрожує.

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