Психолог посоветовал, как морально подготовить первоклассника к школе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Для многих детей 1 сентября ассоциируется со стрессом, а для первоклассника это двойная тревожность, ведь дети не всегда понимают, что их ждет. Как помочь ребенку подготовиться морально к первому классу, рассказал психолог, научный сотрудник Института социальной и политической психологии НАПН Украины Владимир Сазинов в комментарии корреспонденту УНН.
"Важно, чтобы родители расширяли круг общения ребенка, особенно со сверстниками. Это будет определенный тренинг для ребенка перед первым классом. Если ребенок сидит дома и преимущественно общается только с родными, ему будет трудно находить общий язык со сверстниками", - сказал Сазинов.
По его словам, также важно объяснить ребенку, что мир большой, в нем существуют законы, правила, чтобы он его не боялся, а наоборот вызывал интерес, в том числе и школа.
"Родителям следует дать понять ребенку, что он переходит на новый жизненный этап, теперь он не просто ребенок, а первоклассник, который приобретает определенный статус. Что это такое повышение, как, например, у папы или мамы на работе. Объяснить ребенку, что это его первый шаг к социальному признанию", - посоветовал Сазинов.
Как сообщал УНН, родители постоянно должны говорить с детьми об опасности общения с незнакомыми людьми на улице, о запрете заходить в лифт с незнакомцами, а также объяснять им, чем это чревато.