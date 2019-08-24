Психолог посоветовал, как морально подготовить первоклассника к школе

"Важно, чтобы родители расширяли круг общения ребенка, особенно со сверстниками. Это будет определенный тренинг для ребенка перед первым классом. Если ребенок сидит дома и преимущественно общается только с родными, ему будет трудно находить общий язык со сверстниками", - сказал Сазинов.

По его словам, также важно объяснить ребенку, что мир большой, в нем существуют законы, правила, чтобы он его не боялся, а наоборот вызывал интерес, в том числе и школа.

"Родителям следует дать понять ребенку, что он переходит на новый жизненный этап, теперь он не просто ребенок, а первоклассник, который приобретает определенный статус. Что это такое повышение, как, например, у папы или мамы на работе. Объяснить ребенку, что это его первый шаг к социальному признанию", - посоветовал Сазинов.

Как сообщал УНН, родители постоянно должны говорить с детьми об опасности общения с незнакомыми людьми на улице, о запрете заходить в лифт с незнакомцами, а также объяснять им, чем это чревато.