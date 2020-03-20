Психолог дала поради, як організувати вдома робочий процес в умовах карантину

"Сьогодні, в умовах оголошеного карантину, ми опинилися в ситуації, коли змушені сповільнитися і повністю перебудувати своє життя під обставини, що склалися. Велика частина питань пов'язана з емоційним навантаженням. Ми зіткнулися з різним рівнем емоційних переживань, основні з яких це паніка, страх, тривога, агресія, відчуття незахищеності та високий ступінь небезпеки", - наголосила психолог.

Вона зазначила, що важливо не ігнорувати ці почуття і стани, розбиратися з кожним з них. Розмови про свій стан з близькими людьми можуть допомогти знизити страх і тривогу.

"Тема коронавірусу торкнулася базової потреби кожної людини - потреби в безпеці. Спробуйте зрозуміти, що конкретно вас лякає. Структуруйте свої роздуми. Складіть список телефонів куди дзвонити, в разі чогось конкретного. Чим лікувати, якщо з'явилися якісь конкретні симптоми? Хто конкретно може про вас подбати? До кого можна звернутися, якщо закінчаться гроші? Що потрібно купити, щоб сім'я могла якийсь час побути вдома ізольованою? Що ви можете зробити для турботи про близьких людей, які сьогодні знаходяться в зоні ризику?" - сказала психолог.

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Психолог назвала конкретні дії, які можуть допомогти впоратися з панікою:

- Будьте вибагливі у виборі джерел інформації, з яких ви дізнаєтеся про пандемію. Спирайтеся на дані офіційних, перевірених і компетентних джерел. Також не забувайте дозувати потоки інформації.

- Формуйте опори. Опори зовнішні формують опори внутрішні. Ваш звичайний світ, звичний світ ваших дітей і близьких сильно змінився. Але ви самі в змозі зараз сформувати вашу нову реальність. Почніть з простих побутових процесів. Вам необхідно зробити щось на кшталт розкладу дня. У цьому розкладі врахуйте інтереси всіх членів сім'ї.

- Структуруйте свій робочий день. Домовтеся з колегами про систематичні зустрічі онлайн в певні години. Встановлюйте дедлайни собі, підлеглим. Встановіть робочі години та години відпочинку. Робота онлайн на дому не передбачає ненормований робочий день. Домовтеся про нові правила роботи. Зробіть так, щоб нові правила були зрозумілими і прозорими для кожного співробітника.

- Облаштуйте своє робоче місце так, щоб воно було для вас ресурсним. Якщо немає можливості усамітнитися, напишіть правила перебування поруч з вами, щоб усім було зрозуміло, як з вами можна, а як не можна. Використовуйте навушники і улюблену музику. Напишіть ваші робочі години і перерви, коли до вас можна підходити, робіть перерви.

- Не забувайте про вихідні. Вони дуже важливі і будуть служити вам додатковою опорою. У суботу та неділю дозвольте собі відпочити, відійти від усіх розкладів, відключіться від роботи, спробуйте не заглядати в новинні колонки, відпочиньте від всіх соцмереж, "сходіть" з партнером в кіно (в сусідню кімнату), завітайте на романтичну вечерю і тд.

Нагадаємо, лікар-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла, що для того, щоб під час карантину будинку не набрати зайвої ваги і поліпшити імунітет, варто їсти білок і нежирний курячий бульйон і страви, зварені на ньому.