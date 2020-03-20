Психолог дала советы, как организовать дома рабочий процесс в условиях карантина

“Сегодня, в условиях объявленного карантина, мы оказались в ситуации, когда вынуждены замедлиться и полностью перестроить свою жизнь под сложившиеся обстоятельства. Большая часть вопросов связана с эмоциональной нагрузкой. Мы столкнулись с разным уровнем эмоциональных переживаний, основные из которых это паника, страх, тревога, агрессия, ощущение незащищенности и высокая степень небезопасности”, — подчеркнула психолог.

Она отметила, что важно не игнорировать эти чувства и состояния, разбираться с каждым из них. Разговоры о своем состоянии с близкими людьми могут помочь снизить страх и тревогу.

“Тема коронавируса затронула базовую потребность каждого человека — потребность в безопасности. Попробуйте понять, что конкретно вас пугает. Структурируйте свои размышления. Составьте список телефонов куда звонить, в случае чего-то конкретного. Чем лечить, если появились какие-то конкретные симптомы? Кто конкретно может о вас позаботится? К кому можно обратится, если закончатся деньги? Что нужно купить, чтобы семья могла какое-то время побыть дома изолированной? Что вы можете сделать для заботы о близких людях, которые сегодня находятся в зоне риска?” — сказала психолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тренер Зеленского подчеркнул важность адекватных физических нагрузок во время карантина

Психолог назвала конкретные действия, которые могут помочь справиться с паникой:

— Будьте избирательны в выборе источников информации, из которых вы узнаете о пандемии. Опирайтесь на данные официальных, проверенных и компетентных источников. Также не забывайте дозировать потоки информации.

— Формируйте опоры. Опоры внешние формируют опоры внутренние. Ваш обычный мир, привычный мир ваших детей и близких сильно изменился. Но вы сами в состоянии сейчас сформировать вашу новую реальность. Начните с простых бытовых процессов. Вам необходимо сделать что-то на подобии расписания дня. В этом расписании учтите интересы всех членов семьи.

— Структурируйте свой рабочий день. Договоритесь с коллегами про систематические встречи онлайн в определенные часы. Устанавливайте дедлайны себе, подчиненным. Установите рабочие часы и часы отдыха. Работа онлайн на дому не предусматривает ненормированный рабочий день. Договоритесь о новых правилах работы. Сделайте так, чтобы новые правила были понятными и прозрачными для каждого сотрудника.

— Обустройте свое рабочее место так, чтобы оно было для вас ресурсным. Если нет возможности уединятся, напишите правила нахождения рядом с вами, чтобы всем было понятно, как с вами можно, а как запрещено. Используйте наушники и любимую музыку. Напишите ваши рабочие часы и перерывы, когда к вам можно подходить, делайте перерывы.

— Не забывайте про выходные. Они очень важны и будут служить вам дополнительной опорой. В субботу и воскресенье позвольте себе отдохнуть, отойти от всех расписаний, отключитесь от работы, попробуйте не заглядывать в новостные колонки, отдохните от всех соцсетей, “сходите” с партнером в кино (в соседнюю комнату), устройте романтический ужин и тд.

Напомним, врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, что для того, чтобы во время карантина дома не набрать лишнего веса и улучшить иммунитет, стоит есть белок и нежирный куриный бульон и блюда, сваренные на нем.