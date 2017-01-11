ПСГ України заповнені газом на 36%
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 9 січня зменшився до 11,376 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 83,32 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 9 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 40,60 млн куб. м, з Польщі - 4,16 млн куб. м, з Угорщини - 3,54 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 36%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.