ПХГ Украины заполнены газом на 36%
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 9 января уменьшился до 11,376 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 83,32 млн куб. м газа.
При этом в данных по 9 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 40,60 млн куб. м, из Польши - 4,16 млн куб. м, из Венгрии - 3,54 млн куб. м газа.
Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 36%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.